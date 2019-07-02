Финансы

Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленноБанки.ру 03:12

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Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

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