Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем. По данным ТАСС, промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Фондовые рынки США упали до минимума с начала года

Общество Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Экономика Инфляция в России в июле составила 0,2% В Москве потребительские цены в июле выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. С начала года показатель в обоих городах составил 3%.

Происшествия На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Гаджеты Смартфоны Samsung оказались быстрее устройств Huawei и Apple Например, в Норвегии смартфоны Samsung способны развить скорость скачивания до 12 Мбит / с. Huawei не стал лидером ни в одном из перечисленных регионов. iPhone оказался первым в ОАЭ и Тайване – 14,7 и 8,8 Мбит / с.

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Футбол Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».

Недвижимость Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Происшествия Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.

Экономика МВФ оценил влияние санкций на экономику России Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, как экономить на лекарствах Медик и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», как уменьшить расходы на лекарства без ущерба для здоровья.

Финансы Трамп осудил Китай за манипулирование валютным курсом Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом валюты, сообщает ТАСС.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Политика Партия Зеленского рассматривает 4 кандидатов на пост премьера Украины Кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия заявил, что партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает четырех кандидатов на должность премьера Украины.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Политика Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.

Политика Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай стал одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Артемий Лебедев заявил об отъезде из России Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.

Общество Жена Никиты Белых подала на развод Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.