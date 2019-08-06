с чего всё началось

Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем. По данным ТАСС, промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Фондовые рынки США упали до минимума с начала года

Политика Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.

Экономика Автомобили скорой помощи и школьные автобусы решили обновить «Из резервного фонда правительства выделяется 10 млрд руб. для дополнительной поставки не менее 1,2 тыс. новых автомобилей скорой медицинской помощи и 2,2 тыс. школьных автобусов в субъекты Федерации», — говорится в сообщении Правительства РФ.

Политика Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Армия и оружие Группа морпехов ВСУ уничтожена под Мариуполем — подробности В Киеве утверждают, что причиной гибели четырёх украинских военных на Донбассе (ранее о потерях противника сообщала «Русская Весна») стал обстрел позиций ВСУ в районе села Павлополь под Мариуполем (оккупированная Украиной территория ДНР).

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Армия и оружие The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией (The New York Times) Пока США соблюдали все требования этого договора, Россия нарушила его, развернув более 100 запрещенных ракет промежуточной дальности (ракета промежуточной дальности означает ракету наземного базирования, которая является средством доставки оружия, с дальностью, которая превышает 3000 километров, но не превышает 5500 километров, — прим. ред.).

Экономика Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.

Недвижимость Сбербанк снизил ставки по потребкредитам Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам с 12,9% до 11,4% на период с 6 августа по 30 сентября текущего года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Общество Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.

Происшествия Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.

Происшествия Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.

Общество Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним Екатерина Белых сообщила о разводе со своим супругом, бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, отбывающим срок по делу о коррупции.

Политика Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Происшествия Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Футбол Иванов: «Деспотович забил фантастический гол, в первый раз такой вижу» Соперник забил фантастический гол. Честно говоря, наверное, за все мое время в футболе в первый раз такой гол вижу.

Экономика Большой и «Мариинка» заняли первые два места самых богатых театров РФ Первые два места в рейтинге самых богатых театров России заняли столичный Большой театр и петербургский Мариинский театр.

Политика Германия ответила на обвинения во вмешательстве в дела России 4 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» обвинила дипломатических сотрудников и СМИ Германии и США во вмешательстве во внутренние дела России.

Экономика МВФ оценил влияние санкций и нефти на рост российской экономики Менее значимыми негативными факторами специалисты МВФ назвали жесткую бюджетную политику (-0,1 п.п.) и сдерживающую денежно-кредитную политику России (-0,2 п.п.). Таким образом, по оценке МВФ, в общей сложности все перечисленные факторы — антироссийские санкции, снижение цен на нефть и монетарная политика — лишили экономику РФ почти 1,2 процентных пункта ежегодного роста экономики.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Политика S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.