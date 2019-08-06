Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала годаРЕН ТВ 04:29
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем. По данным ТАСС, промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:33, Ашберн
Футбол
Аленичев заявил, что оставил бы Фернандо и Зе Луиша в «Спартаке»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал уход из команды нападающего Зе Луиша и полузащитника Фернандо.
Обновлено в 17:18
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Авто
В Лондоне набирают популярность «мраморные» автомобили
В Лондоне набирают популярность «мраморные» автомобили.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
Обновлено в 21:43
Политика
В МИД России назвали сумму долга Украины перед СНГ
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что задолженность Украины перед СНГ составляет более 300 миллионов рублей.
Обновлено в 22:57
Космос
SpaceX вывела на орбиту израильский спутник
С базы ВВС США на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником AMOS-17, сообщила SpaceX.
Обновлено в 20:46
Спорт
15-летний фигурист рассказал о работе в группе Тутберидзе
15-летний воспитанник Этери Тутберидзе Егор Рухин исполнил произвольную программу на контрольных прокатах в Новогорске.
Обновлено в 12:05
Политика
Порошенко вернулся на Украину ночью
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Экономика
МТС создаст структуру для производства и распространения видеоконтента
Сотовый оператор МТС создаст структуру «МТС Медиа», которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:51
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки
По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
Обновлено в 18:26
Хоккей
«Сибирь» обыграла в серии буллитов финский ХПК в контрольном матче
Хоккейный новосибирский клуб КХЛ «Сибирь», находящийся на спортивных сборах в Финляндии, обыграл в серии послематчевых буллитов команду ХПК в товарищеском матче.
Обновлено в 15:43
Политика
На Украине призвали к смене мирового порядка
Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено в 23:00
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
За несколько дней до 20-летия с начала военных действий корреспонденты «Ленты.ру» Борис Войцеховский и Екатерина Дериглазова отправились в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, первыми столкнувшиеся с нападением боевиков, чтобы встретить очевидцев тех событий — женщин, детей, ополченцев и жителей пострадавших от террористов сел.
Обновлено в 17:05
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Новые подходы к принципам обезболивания
На курсе будут рассмотрены такие актуальные вопросы, как боль и принципы обезболивания, психологические расстройства (дистресс) у онкологических больных, одышка, анорексия/кахексия, запоры, диарея, бессонница/проблемы сна, делирий, комплементарная терапия и духовное попечительство, питание и гидратация.
Обновлено в 21:35
Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
Обновлено в 21:21
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Технологии
ФСБ получила право блокировать сайты
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ) получил возможность инициировать блокировку сайтов, нарушивших законодательство.
Обновлено в 11:28
Интернет
В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы
В компании Twitter рассказали, что могли использовать личные пользовательские данные для персонифицированной рекламы без разрешения.
Обновлено в 21:36
Теннис
Серена Уильямс возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок
Американская теннисистка Серена Уильямс в четвертый раз подряд возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам этого года по версии Forbes.
Обновлено в 15:44
Общество
Меган Маркл решила продать особняк в Лос-Анджелесе
Меган Маркл продает свой особняк в Лос-Анджелесе. Она жила там, будучи в браке с Тревором Энгельсоном.
Обновлено в 10:25
Кино
Создатели «Оно-2» омолодили юных актёров для продолжения фильма
Ребят омолодили посредством компьютерной графики. Взросление актёров не стало неожиданностью для съёмочной группы.
Обновлено в 21:45
Общество
Социологи выявили переставших брать в долг россиян
Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Супермодель Хайди Клум загорает топлес
Популярная модель Хайди Клум не перестает восхищать поклонников красотой.
Обновлено в 23:24