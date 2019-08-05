Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем. По данным ТАСС, промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Фондовые рынки США упали до минимума с начала года

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