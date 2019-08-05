Финансы
Фондовые рынки США упали до минимума с начала годаРЕН ТВ 04:29
Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем. По данным ТАСС, промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
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Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
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Житель Казани насмерть забил младенца из-за плача
В Казани местный житель забил до смерти девятимесячную девочку, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:39
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Подмосковное Одинцово превратится в музей граффити
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Армия и оружие
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Более половины россиян заявили, что в определенной степени опасаются ядерной войны.
Обновлено в 07:51
Политика
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В РФС объяснили, почему стюарды на стадионе «Ростова» носили маски
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин объяснил, почему стюарды на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону носили маски на матче «Ростова» со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России (2:2), после которого между фанатами гостей и сотрудниками ОМОНа произошло столкновение.
Обновлено в 09:21
Футбол
Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи
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Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает RT со ссылкой на данные "Такском".
Обновлено в 01:30
Авто
Продажи новых авто в России упали в июле, но уже слабее
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в июле 2019 года 139,968 тыс. единиц, что на 2,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 07:26
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Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд-2».
Обновлено в 09:11