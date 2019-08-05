Максимальное падение американских фондовых рынков за год зафиксировали 6 августа из-за очередного обострения торговой войны между США и Китаем. По данным ТАСС, промышленный индекс Dow Jones упал на 767,27 пункта по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Фондовые рынки США упали до минимума с начала года

Политика Патрушев назвал цель выхода США из ДРСМД Патрушев добавил, что считает «нереальным», чтобы Китай согласился вступить в предлагаемый США новый договор на смену ДРСМД: в первую очередь из-за позиции самого Пекина.

Происшествия Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.

Политика Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо.

Политика Коломойский заявил, что Украине «до задницы» российский газ Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.

Хоккей Олимпийский пиджак Третьяка напомнил Путину о «прежней работе» Президент ФХР Владислав Третьяк показал президенту России Владимиру Путину пиджак с Олимпиады в Пхенчхане, где была запрещена российская символика.

Происшествия СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Армия и оружие Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Происшествия Житель Казани насмерть забил младенца из-за плача В Казани местный житель забил до смерти девятимесячную девочку, передает РИА "Новости".

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Армия и оружие Более половины жителей России боятся ядерной войны Более половины россиян заявили, что в определенной степени опасаются ядерной войны.

Политика На Украине назвали главного врага страны Партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» на Украине назвали главным врагом страны после России из-за того, что представители данного политического объединения отказываются признавать «факт военного вторжения РФ» на территории Донбасса.

Происшествия В РФС объяснили, почему стюарды на стадионе «Ростова» носили маски Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин объяснил, почему стюарды на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону носили маски на матче «Ростова» со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России (2:2), после которого между фанатами гостей и сотрудниками ОМОНа произошло столкновение.

Футбол Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит» Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.

Происшествия В России ужесточили ответственность за непропуск скорой помощи Сегодня, шестого августа, вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, которые направлены на обеспечение гарантий своевременного оказания медицинской помощи и защиты жизни и здоровья как пациентов, так и медицинских работников.

Экономика Названы самые популярные у россиян сладости Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает RT со ссылкой на данные "Такском".

Авто Продажи новых авто в России упали в июле, но уже слабее Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в июле 2019 года 139,968 тыс. единиц, что на 2,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.