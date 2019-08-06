Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала годаРБК вчера в 16:21
Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой. Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год.
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Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
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В Москве может появиться электротранспорт на водородных батареях
Власти Москвы изучат возможность использования водородных батарей в городском электротранспорте.
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Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
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На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
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Экономика
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Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
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Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста
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Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
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Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
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Гогену Солнцеву отказали в эксгумации тела отца
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Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с годовалым сыном отдыхает в Геленджике
Кстати, недавно Дмитрий Маликов вместе с сыном посетил зоопарк .
Обновлено в 05:51
Интернет
Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров
Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.
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Сергей Родионов вернулся на пост президента академии «Спартака»
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Родионов вернулся на должность президента клубной академии имени Фёдора Черенкова.
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Обновлено в 10:37
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«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара
По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста.
Обновлено в 08:11
Политика
Память жертв атомной бомбардировки в Хиросиме почтили в Японии
Мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году, прошли во вторник, 6 августа, в Японии.
Обновлено в 04:24
Экономика
Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%
Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
Обновлено в 11:33
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
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Обновлено в 12:27
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
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Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США
Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов.
Обновлено в 00:35