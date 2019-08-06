Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой. Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год.

Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года

Политика Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Происшествия СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Происшествия В США нашли пропавшую 80 лет назад подводную лодку Ученые обнаружили у берегов Алеутских островов фрагмент подводной лодки USS Grunion, пропавшую в 1942 году во время Второй мировой войны, передает CNN.

Политика Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Культура Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

Путешествия Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах 41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.

Происшествия В Татарстане убили девятимесячную девочку Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Футбол Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".

Недвижимость Сбербанк снизил ставки для потребительских кредитов Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее - 12,9%).

Здоровье На акваториях Ростовской области с начала года спасли 63 человека С начала 2019 года на водоемах Ростовской области спасли 63 человека, среди которых девять детей. Об этом сообщает правительство региона.

Происшествия Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина Как отмечается, в категории до 500 руб. уже есть хороший выбор качественных российских вин - это подтвердило и прошлогоднее исследование Роскачества.

Политика ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.

Общество Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.

Политика Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.

Армия и оружие ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29 ВВС Польши могут полностью прекратить эксплуатацию МИГ-29, полеты которых и так запрещены с 4 марта этого года после аварии самолета данного типа.

Транспорт В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.

Происшествия Сын экс-главы волгоградского СКР оштрафован за неповиновение ФСБ Дзержинский суд Волгограда во вторник оштрафовал Михаила Музраева - сына бывшего руководителя регионального управления СКР Михаила Музраева, который сам является фигурантом дела о покушении на главу региона, по административному делу о сопротивлении сотрудникам ФСБ, передает корреспондент "Интерфакса".

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Общество Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей 18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».