Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала годаРБК вчера в 16:21
Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой. Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В США нашли пропавшую 80 лет назад подводную лодку
Ученые обнаружили у берегов Алеутских островов фрагмент подводной лодки USS Grunion, пропавшую в 1942 году во время Второй мировой войны, передает CNN.
Обновлено в 07:26
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Культура
Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра
Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
Обновлено в 06:07
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки для потребительских кредитов
Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1.5 п.п. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее - 12,9%).
Обновлено в 09:24
Здоровье
На акваториях Ростовской области с начала года спасли 63 человека
С начала 2019 года на водоемах Ростовской области спасли 63 человека, среди которых девять детей. Об этом сообщает правительство региона.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест
Московский гарнизонный военный суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ Александра Карелина, который обвиняется в разбойном хищении 136 млн руб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на секретаря суда Валерию Гудзенко.
Обновлено в 09:02
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина
Как отмечается, в категории до 500 руб. уже есть хороший выбор качественных российских вин - это подтвердило и прошлогоднее исследование Роскачества.
Обновлено в 01:00
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 06:39
Общество
Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах
Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.
Обновлено в 08:07
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, они присылают друг другу шутки.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
ВВС Польши могут полностью отказаться от эксплуатации МиГ-29
ВВС Польши могут полностью прекратить эксплуатацию МИГ-29, полеты которых и так запрещены с 4 марта этого года после аварии самолета данного типа.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Обновлено в 05:29
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Сын экс-главы волгоградского СКР оштрафован за неповиновение ФСБ
Дзержинский суд Волгограда во вторник оштрафовал Михаила Музраева - сына бывшего руководителя регионального управления СКР Михаила Музраева, который сам является фигурантом дела о покушении на главу региона, по административному делу о сопротивлении сотрудникам ФСБ, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:15
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Красноярском крае пропал частный самолет
Частный самолет не вышел на связь в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, сообщили во вторник ТАСС в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 08:43
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17