Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой. Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год.

Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года

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