Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала годаРБК вчера в 16:21
Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой. Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год.
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Власти Филиппин объявили об эпидемии лихорадки денге
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