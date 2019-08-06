Финансы

Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала годаРБК вчера в 16:21

Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой. Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год.
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