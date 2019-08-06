Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала годаРБК вчера в 16:21
Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой. Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год.
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Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
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В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
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МВФ: Россия пострадала от дешевой нефти сильнее, чем от санкций
Эксперты МВФ подсчитали, что из-за санкций российская экономика в период с 2014-го по 2018 год ежегодно замедлялась в среднем на 0,2 процентных пункта (п.п.). В то же время негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 п.п.В совокупности санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики, сказано в отчете.
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Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири - таким образом злоумышленники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 10:08
Экономика
Три петербургских театра вошли в список самых богатых в России
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Происшествия
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Обновлено в 11:43
Общество
Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста
Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.
Обновлено в 11:53
Интернет
Microsoft заявила об атаках со стороны российских хакеров
Сегодня Microsoft опубликовала заявление, в котором говорится, что хакеры Fancy Bear, обвиняемые в работе на правительство России, использовали принтеры, устройства, Интернет вещей и другие устройства для проникновения в компьютерные сети.
Обновлено в 11:43
Технологии
Microsoft открыла Azure Security Lab и удвоила награду за найденные уязвимости
Microsoft объявила об открытии программы Azure Security Lab и увеличении вознаграждения за найденные уязвимости по программе Online Services Bounty до $40 000.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе
Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.
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Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Футбол
Уэйн Руни в январе перейдет в «Дерби Каунти»
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В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
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Общество
Эксперт объяснил любовь россиян к очередям в аэропортах
Ранее портал Aviasales провел опрос, почему россияне предпочитают заранее занимать очередь на посадку в самолет.
Обновлено в 12:20
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин: восстановительные работы под Иркутском могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин предупредил о том, что восстановительные работы в Иркутской области, которая пострадала от наводнения, могут выйти из графика.
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Здоровье
В больнице имени Фишера в Волжском продолжается ремонт
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
На Украине заявили о провале учений НАТО в Черном море из-за России
Военные учения Украины и НАТО в Черном море Sea Breeze - 2019 завершились победой России – с таким мнением в газете "День" выступил украинский политолог Михаил Гончар.
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Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
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Шоу-бизнес
Королева не хочет, чтобы Меган превратилась в новую принцессу Диану
Как заметил королевский биограф Дункан Ларкомб, Елизавета с самого начала проявляла по отношению к Меган невиданное расположение.
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Энергетика
Россия и Белоруссия согласовали повышение тарифа на транзит нефти
Представители России и Белоруссии по итогам переговоров во вторник согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории.
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Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Общество
The Guardian извинилась за обвинения Sputnik France в фейке
Британская газета The Guardian принесла извинения после того, как ошибочно обвинила информагентство Sputnik France в публикации фейковой фотографии, сделанной во время пожара Нотр-Дама.
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