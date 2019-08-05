Финансы
Основные фондовые индексы США снижаются на 3-4%ПРАЙМ вчера в 15:31
Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 3% из-за усиления опасений инвесторов относительно развития торговых отношений США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
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Игры
Фанат разбил PS4 из-за китайской игры, похожей на The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Любители The Legend of Zelda: Breath of the Wild устроили акцию протеста из-за того, что Genshin Impact крайне похожа на RPG от Nintendo.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тиля
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Роухани заявил, что война с Ираном стала бы «матерью всех войн»
Война с Ираном была бы «матерью всех войн», заявил иранский президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством Министерства иностранных дел страны.
Обновлено в 03:14
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Авто
В Японии протестировали «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина.
Обновлено в 01:00
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал турецкую военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении начать военную операцию в Заевфратье. Об этом он уведомил Россию и США.
Обновлено вчера в 01:49
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
Ученые проводят на МКС эксперимент по добыче минералов бактериями
Как отмечает ЕКА, "добыча полезных ископаемых в космосе может позволить астронавтам пребывать там в течение длительного времени, обеспечивая их минералами, металлами, кислородом, водой и топливом".
Обновлено в 02:08
Наука
Предложен способ терраформирования Марса
Разработчики предлагают покрыть избранные участки поверхности Марса слоем аэрогеля — вещества, имеющего прозрачную основу и распыленные в ней пузырьки, заполненные воздухом или похожей по составу газовой смесью.
Обновлено вчера в 11:19
Технологии
Россиян предупреждают об опасных фейковых видео с лицами знаменитостей
Речь идет о специально созданных фейковых видеороликах, в которых используется наложение голосов и лиц знаменитых личностей, в чем мошенникам помогают алгоритмы нейронных сетей.
Обновлено в 02:11
Футбол
Сестра Ракицкого покинула «Шахтер»
Сестра защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого Дарья покинул «Шахтер».
Обновлено в 03:05
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Происшествия
СПЧ готовит обращения в связи с действиями силовиков 27 июля и 3 августа
Напомним, по итогам акции 27 июля портал «ОВД-инфо» сообщил о 1373 задержанных, полиция заявила о задержании 1074 из 3500 участников.
Обновлено вчера в 18:12
Культура
Композитор «Симпсонов» обвинил авторов сериала в дискриминации
Композитор «Симпсонов» Альф Клаузен обвинил авторов проекта и телеканал Fox, на котором мультсериал выходит, в дискриминации по возрастному признаку.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Фанаты же отмечают, что певица не стала облачаться в более теплые костюмы и продолжила выступать в одежде, являющейся неотъемлемой составляющей образа Дженнифер Лопес.
Обновлено вчера в 01:40
Транспорт
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей
В двух округах Магаданской области — Тенькинском и Сусуманском — ввели режим ЧС из-за ливней.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Порошенко стал фигурантом дела из-за поездки на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного дела. На этот раз политика подозревают в подделке документов.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено вчера в 11:01