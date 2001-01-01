Экономика
Фондовые рынки США активно растут в начале торговФинмаркет вчера в 09:48
Цена бумаг Apple Inc. растет в начале торгов на 2,6% после того, как в прошлую пятницу глава компании Тим Кук предупредил Трампа о том, что введение пошлин на импортируемые китайские товары негативно скажется на Apple и предоставит конкурентам преимущество.
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Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Гаджеты
В России сохраняется спрос на кнопочные телефоны
В России сохраняется спрос на кнопочные телефоны, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 04:09
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Россия частично прекратила передачу данных о радиации в Вену
Операторы станций сообщили организации, что испытывают проблемы со связью и сетью.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Власти ЦАР возобновили развертывание армии в провинциях после второй поставки оружия из РФ
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Здоровье
Специалисты назвали опасную для здоровья окружность талии
Эксперты Минздрава назвали максимально допустимый объем талии, который не будет опасен для здоровья, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Театры
Худрук волгоградского НЭТа Никита Ширяев покидает свой пост
Еще в советские годы Ширяев поставил в волгоградском НЭТе пьесу «Генералы в юбках». Работал в театрах Ленинграда, Перми и других городов.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Опубликован список крупнейших должников России
Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.
Обновлено 18 августа в 22:47
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если украинские власти в течение ближайших двух суток не начнут поставлять воду в Крым.
Обновлено в 03:18
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Сбой произошел в работе Альфа-банка
Клиенты Альфа-банка в соцсетях пожаловались на сбой в работе кредитной организации.
Обновлено в 04:49
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Технологии
На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных роботов
Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью промышленных роботов.
Обновлено в 04:16