Финансы
Фондовые рынки США активно растут в начале торговФинмаркет вчера в 09:48
Цена бумаг Apple Inc. растет в начале торгов на 2,6% после того, как в прошлую пятницу глава компании Тим Кук предупредил Трампа о том, что введение пошлин на импортируемые китайские товары негативно скажется на Apple и предоставит конкурентам преимущество.
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Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Космос
Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад
Ещё одним доказательством стал ураново-ториево-гелиевый анализ кусочков попроды, подтвердивший их возраст — около 35 млн лет, сообщает Space.com, Метеорит, врезавшийся в плотные слои атмосферы Земли на скорости около 60 км / сек, рухнул в районе, который миллион лет спустя станет восточным побережьем Америки.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Составлен рейтинг регионов по доступности бензина
Обновлено вчера в 01:05
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Экономика
Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз
В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Экономика
Агентство Fitch повысило рейтинги российских банков
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Сбербанка России, ВЭБа и Газпромбанка, а также 18 других российских финансовых компаний.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Поиски пятилетней Зарины Авгоновой в Вознесенском районе продолжаются
Продолжаются поиски пятилетней Зарины Авгоновой, пропавшей накануне в Вознесенском районе, сообщает ПСГ «Рысь».
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты, лежавшие на прилавке магазина, крысиным ядом.
Обновлено вчера в 13:34
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:50
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
Рубль умеренно снижается к доллару и евро в ходе начала торгов. об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 03:18
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
ВВС Сирии атаковали турецкий конвой в провинции Идлиб
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Футбол
ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Гомесом
Московский ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Серджи Гомесом.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин и Макрон обсудили мировые проблемы на встрече
Макрон заявил в начале встречи с Путиным, что она очень важна для политики обоих государств.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Российский самолет совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
80 лет назад началось наступление советских войск на Халхин-Голе
20 августа 1939 года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление на Халхин-Голе.
Обновлено в 03:39
Экономика
Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки
Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26