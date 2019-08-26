Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с СШАРБК 01:25
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж. Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись падением индексов на 1,6% и 1,93% соответственно.
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Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
Обновлено 23 августа в 07:17
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено 24 августа в 13:02
Футбол
Гризманн необычно отпраздновал первый дубль за «Барселону»
Во время встречи дублем отметился новичок сине-гранатовых форвард Антуан Гризманн. Матч "Барса" - "Бетис" завершилась со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству
В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне.
Обновлено в 00:48
Политика
Госдеп вводит новые антироссийские санкции по делу Скрипалей
26 августа вступит в силу новый пакет антироссийских санкций, подготовленных США в связи с делом Скрипалей.
Обновлено 23 августа в 11:09
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
Обновлено вчера в 20:11
Шоу-бизнес
Глюкоза появилась на «Новой волне» в нижнем белье и пеньюаре
33-летняя Глюкоза дала жару на открытии «Новой волны» в Сочи, продемонстрировав свой соблазнительный «ночной» аутфит.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Москвичам предложили освоить профессию бебиситтера
Обучение в нашей школе повысит шансы незанятых горожан пенсионного и предпенсионного возраста найти работу или подработку в качестве бебиситтера, — отметила Ирина Швец, директор центра занятости «Моя карьера».
Обновлено в 02:14
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России
Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.
Обновлено 24 августа в 20:38
Экономика
ГТЛК поставит в Норвегию круизные лайнеры на €171 млн
Фото: ShipInsight Российская Государственная транспортная лизинговая компания поставит крупнейшему норвежскому оператору Наvіlа Kysruten два круизных лайнера за € 171 млн.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Гаджеты
Vivo готовит смартфон с «водопадным» дисплеем
Компания Vivo готовит по-настоящему революционный смартфон – Vivo NEX 3 5G. Как мы знаем, линейка Vivo NEX является экспериментальной.
Обновлено в 01:47
Экономика
UBS назвал стоимость беспилотного бизнеса «Яндекса» через 10 лет
Направление беспилотных автомобилей «Яндекса» к 2030 году будет оцениваться в $2,6–6,4 млрд, говорится в отчете банка UBS, посвященном бизнесу «Яндекса» в сфере автономного транспорта (копия есть у РБК, его подлинность подтвердила аналитик UBS Ульяна Ленвальская).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
«Брага» сыграла вничью с «Жил Висенте» в чемпионате Португалии
Футболисты "Браги" на выезде сыграли вничью с "Жил Висенте" в матче третьего тура чемпионата Португалии.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья
Губернатор Иркутской области уволил арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, попросившего об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено 24 августа в 15:40
Происшествия
На курганской трассе при столкновении иномарок погиб водитель
По информации регионального управления ГИБДД, 20 водитель из Московской области на автомобиле «Субару Легаси» выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался автомобиль «Фольксваген Тигуан» под управлением 35-летней жительницы Кургана.
Обновлено в 01:49
Музыка
Грандиозным концертом завершился фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму
Грандиозным концертом и праздничным фейерверком завершился в воскресенье, 25 августа, в Крыму фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ».
Обновлено вчера в 19:43
Космос
МКС теперь имеет лучший интернет после его последнего обновления
После обновления МКС имеет соединение 600 мегабит-в-секунду.
Обновлено в 02:24
Политика
Украинский экс-министр: Западу следует расчленить Россию на десять частей
Если Запад сумеет «развалить Россию» на десять частей, то это принесет ему не только политические дивиденды, но и экономические выгоды, потому что с десятью «столицами» торговать выгоднее, чем с одной.
Обновлено в 01:54