Финансы
РБКФондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж. Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись падением индексов на 1,6% и 1,93% соответственно.
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Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
ТАСС 03:04
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
РИА Новости вчера в 22:50
Общество
В Роскачестве рассказали, как защитить детей от травли в интернете
«Около 70% подростков сообщили, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвами, сами становятся агрессорами в сети», — говорится в сообщении организации, которая ссылается на исследования НИУ ВШЭ.
RT на русском 08:05
Происшествия
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии
Российская газета 07:35
Происшествия
В США в результате взрыва газа частично обрушился торговый центр
Торговый центр в городе Колумбия, штат Мэриленд, США, частично обрушился в результате взрыва газа.
Life.ru вчера в 16:23
Политика
Глава правительства Ингушетии подал в отставку
Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев подал заявление об отставке. Об этом сообщают местные власти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:05
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Здоровье
Риск сердечного приступа повышает проживание выше 7 этажа
Волгоградская правда 03:03
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Газета.Ru 06:24
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
РИА Новости 09:05
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Политика
Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.
News.ru 07:13
Экономика
Голикова анонсировала появление десяти научных центров мирового уровня
Еще по 5 научно-образовательных центров мирового уровня появятся в регионах России в 2020 и 2021 годах, заявки от субъектов уже есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 05:37
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Происшествия
Поезд из Петербурга в Махачкалу забросали камнями в Чечне
Вестник Кавказа вчера в 14:51
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru 08:40
Политика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 75 процентов
Российская газета 07:09
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС 07:33
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Происшествия
Внук экс-главы Коми найден мёртвым в подмосковном коттедже
В элитном коттеджном посёлке в Одинцовском районе домработница обнаружила мертвым внука бывшего руководителя республики Коми Юрия Спиридонова.
Первоисточник Сыктывкар 09:14
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46
Технологии
МегаФон выпустил единый тариф для мобильной связи, домашнего интернета и телевидения
В зависимости от выбранного абонент получит мобильную связь с пакетами минут на других операторов и безлимитом на МегаФон, безлимитный мобильный интернет, домашний интернет на скорости до 300 Мбит/сек, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, а также необходимое оборудование.
Ferra 08:45