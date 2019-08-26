Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с СШАРБК 01:25
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж. Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись падением индексов на 1,6% и 1,93% соответственно.
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Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
«Почта России» собралась открывать магазины и аптеки
"Почта России" намеревается открывать в своих отделениях центры торговли и услуг и просит выделить ей около 85 миллиардов рублей из государственного бюджета.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Общество
У предпринимателей захотели забрать неиспользуемые земли
Министерство сельского хозяйства планирует забрать у предпринимателей не используемые ими земли, чтобы снова ввести их в оборот.
Обновлено в 01:46
Космос
Корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС
Корабль «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, не смог с первого раза пристыковаться к МКС из-за проблем с системой стыковки «Курс».
Обновлено 24 августа в 04:03
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над Донецком
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от Игоря Малашенко
Вдова бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко и светский обозреватель Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от супруга, который покончил с собой.
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Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Гаджеты
HP Inc утверждает, что до конца октября дефицит процессоров Intel сохранится
Например, если мелкие производители ПК от дефицита процессоров страдали, теряя выручку и долю рынка, то крупные производители хоть и заработали меньше ожидаемого, смогли потеснить своих более мелких конкурентов, которым Intel отгружала продукцию по остаточному принципу.
Обновлено в 02:03
Политика
В Абхазии предрекли второй тур президентских выборов
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено вчера в 15:42
Космос
Как открыли западные берега Северной Земли
Обновлено 24 августа в 17:57
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе сервиса.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В США из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр
В американском городе Колумбия из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Меркель назвала место следующей встречи «нормандской четверки»
По словам Меркель, ФРГ и Франция работают над организацией этой встречи и стараются, чтобы она прошла в ближайшее время, передает «Газета.ру».
Обновлено в 02:43
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Футбол
«Рома» забила три гола, но не сумела обыграть «Дженоа»
Встреча завершилась со счетом 3:3. Голы в составе римлян забили Дженгиз Юндер, Эдин Джеко и Александар Коларов.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева
Жерар Депардье сыграет генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье
Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Тюмени машина сбила двух девушек
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Обновлено в 02:04
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Гаджеты
Смартфон Honor V30 получит модем 5G
По словам официального представителя, новинка получит модем 5G.В социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что смартфон Honor V30 станет первым гаджетом в истории производителя, который будет работать с беспроводными сетями нового поколения 5G.
Обновлено вчера в 05:35