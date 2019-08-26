Финансы

Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с СШАРБК 01:25

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж. Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись падением индексов на 1,6% и 1,93% соответственно.
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