Экономика
Фондовые индексы США растут в начале торговФинмаркет 10:21
Standard & Poor's 500 повысился на 17,86 пункта (0,62%) - до 2891,2 пункта. Nasdaq Composite прибавил 83,56 пункта (1,08%) и составил 7825,67 пункта. Индексы растут благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Происшествия
На Петроградке автобус снес ограждение и вылетел на тротуар
Автобус сбил ограждение и вылетел на тротуар.
Обновлено в 15:40
Общество
Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии
Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Результаты анализов не выявили следов наркотиков у Ивана Голунова
Первые результаты теста на наркотики, взятого у журналиста Ивана Голунова, оказались отрицательными.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова
Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Политика
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:05
Авто
Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов
Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест
Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.
Обновлено вчера в 01:15
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Авто
В Китае Volkswagen T-Cross в версии R-Line появился в продаже
Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen запустила в Китае продажи кроссовера T-Cross в версии R-Line.
Обновлено в 12:45
Политика
США не отреагировали на инициативу Турции о рабочей группе по С-400
Соединённые Штаты ещё не приняли предложение Турции создать совместную рабочую группу, чтобы попытаться разрядить напряжённость из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил сегодня, 10 июня, высокопоставленный представитель Министерства обороны Турции, передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено в 14:30
Происшествия
«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова
В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет
Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала факт массированного обстрела ДНР со стороны ВСУ
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогли получить записи с видеокамер, которые подтверждают факт применения киевскими боевиками запрещенного тяжелого вооружения при обстрелах территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 07:06
Авто
АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA
Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Политика
Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку
Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Происшествия
ФСБ показала богатства «алмазной мафии», укравшей более 500 камней
Центр общественных связей ФСБ России в понедельник показал на видео богатства "алмазной мафии", похитившей у компании "Алроса" более 500 драгоценных камней на миллионы долларов.
Обновлено в 05:08