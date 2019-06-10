Экономика

Фондовые индексы США растут в начале торговФинмаркет 10:21

Standard & Poor's 500 повысился на 17,86 пункта (0,62%) - до 2891,2 пункта. Nasdaq Composite прибавил 83,56 пункта (1,08%) и составил 7825,67 пункта. Индексы растут благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Громкое слияние и отмена пошлин. Почему американские акции пойдут в рост

РБК09:02

Биржи США растут на фоне снижения торговой напряженности вокруг ситуации с Мексикой

ПРАЙМ11:15

Фондовые индексы США растут в начале торгов

Финмаркет10:21

Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики

REGNUM14:04

Американские индексы растут благодаря письменному соглашению с Мексикой

Finam.Ru13:00

US STOCKS-Уолл-стрит растет после отказа Трампа от пошлин против Мексики

Financial One12:03

Фондовые рынки Европы торгуются на подъеме

Росбалт07:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Общество

В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Обновлено в 02:39
Футбол

Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020

В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Происшествия

На Петроградке автобус снес ограждение и вылетел на тротуар

Автобус сбил ограждение и вылетел на тротуар.
Обновлено в 15:40
Общество

Амурский выпускник впервые набрал 100 баллов на ЕГЭ по географии

Четверо выпускников из Благовещенска и Белогорска безукоризненно написали экзамен по литературе и еще один благовещенец показал наивысший результат ЕГЭ по географии.
Обновлено вчера в 22:25
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Результаты анализов не выявили следов наркотиков у Ивана Голунова

Первые результаты теста на наркотики, взятого у журналиста Ивана Голунова, оказались отрицательными.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова

Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Политика

Имущество Порошенко могут арестовать в июне

Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко может быть арестовано в июне, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 16:05
Авто

Skoda выпустила кроссовер Skoda Karoq Velo для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест

Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.
Обновлено вчера в 01:15
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Авто

В Китае Volkswagen T-Cross в версии R-Line появился в продаже

Немецкая автомобилестроительная компания Volkswagen запустила в Китае продажи кроссовера T-Cross в версии R-Line.
Обновлено в 12:45
Политика

США не отреагировали на инициативу Турции о рабочей группе по С-400

Соединённые Штаты ещё не приняли предложение Турции создать совместную рабочую группу, чтобы попытаться разрядить напряжённость из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил сегодня, 10 июня, высокопоставленный представитель Министерства обороны Турции, передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес

Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено в 14:30
Происшествия

«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова

В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Происшествия

В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет

Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Игры

Ubisoft представила Watch Dogs Legion

Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала факт массированного обстрела ДНР со стороны ВСУ

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогли получить записи с видеокамер, которые подтверждают факт применения киевскими боевиками запрещенного тяжелого вооружения при обстрелах территории Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 07:06
Авто

АвтоВАЗ рассказал о первом кабриолете LADA

Потенциально возможный выход кабриолета (или заднеприводного родстера) LADA имеет, что называется, две «стороны медали»: появление высокомаржинальной нишевой модели, которая разбавила бы существующий модельный ряд, и возможное отсутствие спроса.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Политика

Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Политика

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Происшествия

ФСБ показала богатства «алмазной мафии», укравшей более 500 камней

Центр общественных связей ФСБ России в понедельник показал на видео богатства "алмазной мафии", похитившей у компании "Алроса" более 500 драгоценных камней на миллионы долларов.
Обновлено в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мексика
Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное