Экономика
Фондовые рынки Европы торгуются на подъемеРосбалт 10 июня в 07:36
Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении Мексики. По состоянию на 13:20 мск британский FTSE 100 прибавил 0,50%, французский CAC 40 поднялся на 0,22%.
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Политика
В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду
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Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
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Происшествия
В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком
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Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
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Технологии
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Общество
Новые правила выезда детей за границу вступили в силу в России
«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».
Обновлено вчера в 19:40