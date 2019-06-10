Экономика
Фондовые рынки Европы торгуются на подъемеРосбалт 10 июня в 07:36
Ведущие фондовые индексы стран Западной Европы в ходе сегодняшних торгов демонстрируют позитивный настрой благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины в отношении Мексики. По состоянию на 13:20 мск британский FTSE 100 прибавил 0,50%, французский CAC 40 поднялся на 0,22%.
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Среди «акул» и «медведей»: «Сент-Луису» предстоит решающий матч в НХЛ
Изначально казалось, что у подопечных Крейга Беруби нет шансов против «Бостона» — «медведи» уверенно выступали в регулярном чемпионате (второе место в Восточной конференции) и плей-офф, их команда обладает одним из сильнейших составов, многие игроки остались еще со времен победного Кубка Стэнли восьмилетней давности.
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Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
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Авто
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Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
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«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
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Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату
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Происшествия
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Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Музыка
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Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.
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Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
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Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
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Авто
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Врачи выявили неожиданную пользу кофе
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Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
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В США начался прием заявок на турпоездки на МКС
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 кг кокаина
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Происшествия
В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду
Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
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