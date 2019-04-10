Финансы
Фондовые рынки АТР завершили торги преимущественно в минореРосбалт 10 апреля в 08:37
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам сегодняшних торгов. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 прибавил 0,03%. Японские индексы Nikkei 225 и Topix просели, соответственно, на 0,53% и на 0,69%.
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Кинокритик Долин уволился из ВГТРК после репортажа «России 24»
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Экономика
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Происшествия
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Политика
Лавров указал на неспособность США честно конкурировать в экономике
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Обновлено в 03:43
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Члены экипажа МКС поздравили землян с Днём космонавтики
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Политика
Телеканал «1+1» подаст в суд на Порошенко
Руководство украинского телеканала "1+1" намерено подать в суд на главу государства Петра Порошенко за обвинения в адрес вещателя, а также перебранку с соперником по второму туру президентских выборов Владимиром Зеленским, которую он устроил, приехав в студию без приглашения.
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В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Кировский депутат задержан по обвинению в хищении 37 миллионов рублей
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Обновлено в 03:41
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Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
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Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
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Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Турки откажутся от F-35 ради Су-57
Возможности российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 по ключевым характеристикам превосходят параметры его американского аналога – F-35.
Обновлено в 02:48
Общество
Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности
Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
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На конференции «Инновации для корпораций» в «Сколково» оператор мобильной связи Easy4 объявил о старте продаж SIM-карт на платформе разработки «Интерсат».
Обновлено в 03:32
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»
Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
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Политика
Путин поручил следить за тарифами на вывоз мусора
Обновлено вчера в 10:31
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Обновлено вчера в 13:23