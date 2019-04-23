Финансы
Фондовые рынки АТР завершили торги без единой динамикиРосбалт 04:57
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам сегодняшних торгов на фоне обеспокоенности вокруг дальнейшей политики Китая в области поддержки экономики и в ожидании отчетностей ряда американских и европейских компаний.
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Авто
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Энергетика
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Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в серьезное ДТП, когда ехала в аэропорт.
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Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Обновлено в 03:39
Авто
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Новый молодежный кроссовер Haval F5, вышедший на китайский рынок осенью прошлого года, скоро получит премиальную версию.
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В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
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Обновлено в 05:56
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
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Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ
В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
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Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
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Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»
В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Политика
Судьи обвинили Порошенко в давлении на них
Судьи, признавшие национализацию "Приватбанка" незаконной, подали иск против президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их в давлении на правосудие.
Обновлено в 05:46
Авто
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Как сообщает генеральный директор AMG Тобиас Моерс, через несколько лет появится гибридный силовой блок в AMG GT Concept мощностью 805 лошадиных сил.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко», чтобы принять участие в парламентских выборах с собственной политической силой.
Обновлено в 03:32
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.
Обновлено в 04:22
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
Полиция сможет доставлять пьяных в немедицинские вытрезвители
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции доставлять подвыпивших граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, созданные на базе немедицинских учреждений.
Обновлено в 05:22
Экономика
Вмешательство полпреда Меняйло спасло Хакасию от отключений энергии
Энергетики не будут ограничивать подачу электроэнергии из-за долгов коммунальных предприятий Хакасии, запланированные на вторник, благодаря вмешательству полпреда в СФО Сергея Меняйло, сообщает пресс-служба "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети").
Обновлено в 06:13
Авто
Петербургские автозаводы на 6 % увеличили производство авто
Обновлено в 04:39
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Единоборства
Григорий Попов первым из якутян стал бойцом UFC
Якутянин Григорий Попов подписал контракт с UFC. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
Обновлено в 05:40
Общество
Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07