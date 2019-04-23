Фондовые рынки АТР завершили торги без единой динамикиРосбалт 04:57

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам сегодняшних торгов на фоне обеспокоенности вокруг дальнейшей политики Китая в области поддержки экономики и в ожидании отчетностей ряда американских и европейских компаний.

Происшествия ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Армия и оружие Армия Хафтара сбила военный самолёт Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.

Технологии Рекрутинговый сервис VCV привлек японских инвесторов Сервис VCV (видеоинтервью для найма сотрудников) российского происхождения привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group и других инвесторов, включая акселератор 500 Startups и бизнес-ангелов.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.

Транспорт Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля В Москве репетиции Парада Победы начнутся 24 апреля, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.

Политика В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.

Экономика Количество выданных автокредитов в России выросло на 14% В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.

Хоккей Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика «Интеко» выведет на рынок два крупных жилых проекта на западе Москвы Второй проект компании под названием "Вестердам" будет реализован на участке площадью 10 га на Аминьевском шоссе в районе Очаково-Матвеевское.

Энергетика Белоруссия откажется от российской нефти До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России.

Авто Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Происшествия После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.

Культура Губернатор Ставрополья рассказал о Студвесне стран БРИКС и ШОС Владимир Владимиров дал пресс-конференцию в ТАСС, где рассказал о подготовке к масштабному фестивалю «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который пройдет в Ставрополе с 4 по 9 июня.

Общество Полиция сможет доставлять пьяных в немедицинские вытрезвители Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции доставлять подвыпивших граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, созданные на базе немедицинских учреждений.

Происшествия Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.

Политика Лимузин Ким Чен Ына во Владивостоке попал на видео Автомобили делегации КНДР, которые уже доставили во Владивосток, попали в объектив видеокамер.

Общество Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

Политика ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

Политика Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.

Политика Акимов заявил о сохранении планов строительства ВСМ Москва – Казань Власти не отказываются от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, речь шла об очередности реализации этого проекта по сравнению с ВСМ Москва – Петербург, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

Общество Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Происшествия В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.