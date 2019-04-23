Финансы
Фондовые рынки АТР завершили торги без единой динамикиРосбалт 04:57
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам сегодняшних торгов на фоне обеспокоенности вокруг дальнейшей политики Китая в области поддержки экономики и в ожидании отчетностей ряда американских и европейских компаний.
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Происшествия
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолёт
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
Обновлено в 07:39
Технологии
Рекрутинговый сервис VCV привлек японских инвесторов
Сервис VCV (видеоинтервью для найма сотрудников) российского происхождения привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group и других инвесторов, включая акселератор 500 Startups и бизнес-ангелов.
Обновлено в 06:52
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Репетиции Парада Победы начнутся в Москве 24 апреля
В Москве репетиции Парада Победы начнутся 24 апреля, сообщили в пресс-службе Транспортного комплекса Москвы.
Обновлено в 06:14
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Береговая охрана задержала корабли, на борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ.
Обновлено в 00:36
Экономика
Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
«Интеко» выведет на рынок два крупных жилых проекта на западе Москвы
Второй проект компании под названием "Вестердам" будет реализован на участке площадью 10 га на Аминьевском шоссе в районе Очаково-Матвеевское.
Обновлено в 07:04
Энергетика
Белоруссия откажется от российской нефти
До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России.
Обновлено в 05:37
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности
Следователи возбудили уголовные дела по статье "Халатность" после природных пожаров в Забайкальском крае, во время которых пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 03:17
Культура
Губернатор Ставрополья рассказал о Студвесне стран БРИКС и ШОС
Владимир Владимиров дал пресс-конференцию в ТАСС, где рассказал о подготовке к масштабному фестивалю «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который пройдет в Ставрополе с 4 по 9 июня.
Обновлено в 07:30
Общество
Полиция сможет доставлять пьяных в немедицинские вытрезвители
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий сотрудникам полиции доставлять подвыпивших граждан не только в больницы, но и в вытрезвители, созданные на базе немедицинских учреждений.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Политика
Лимузин Ким Чен Ына во Владивостоке попал на видео
Автомобили делегации КНДР, которые уже доставили во Владивосток, попали в объектив видеокамер.
Обновлено в 07:44
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 06:47
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Акимов заявил о сохранении планов строительства ВСМ Москва – Казань
Власти не отказываются от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, речь шла об очередности реализации этого проекта по сравнению с ВСМ Москва – Петербург, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 06:52
Общество
Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2019 года тот же Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка
Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:11
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22