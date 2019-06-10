Фондовые рынки АТР выросли по итогам торгов в понедельникФинмаркет 07:38

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,2%, более широкий Topix - 1,3%. Индикаторы всех 33 отраслевых групп Topix завершили сессию в плюсе, лидерами подъема стали индексы производителей электроники, химической продукции и автомобилей.

Фондовые рынки АТР выросли по итогам торгов в понедельник

Экономика Россия оценит перспективы полноценного членства в ЦЕРН Джанотти в свою очередь подчеркнула, что ЦЕРН также заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в использовании российских ноу-хау и привлечении ученых из РФ к проектам Организации.

Общество Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.

Происшествия В Одессе при пожаре в психбольнице погибли шесть человек В Одессе произошёл пожар в здании областной клинической психиатрической больницы, в результате чего погибли шесть человек.

Шоу-бизнес Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.

Общество Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у отца Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о внутреннем кровотечении у его отца, отметив при этом, что у него остается риск летального исхода.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.

Транспорт AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.

Футбол Артем Дзюба идет за Кержаковым. Осталось всего 10 голов за сборную Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что стремится повторить бомбардирский рекорд Александр Кержакова за национальную команду.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Происшествия Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима Столичный Замоскворецкий суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн руб. При этом судья Елена Аверченко сняла с экс-чиновника обвинения в организации преступного сообщества и по одному эпизоду получения взятки.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Политика WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Спорт Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает "Советский спорт".

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Футбол Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020 Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.

Политика Huawei нашел российскую замену Android Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».

Политика Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Общество Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.