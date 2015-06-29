Финансы
Фондовые рынки АТР торгуются преимущественно в минусеРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов преимущественно снижаются вслед за американским рынком акций, опустившимся в понедельник из-за ослабления ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
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НЕДЕЛЯ НА УОЛЛ-СТРИТ-Акции достигли новых пиков вопреки сигналам, предвещающим падение экономики
Financial Oneвчера в 04:46
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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
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Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
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Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
Обновлено в 12:02
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побывал в эскадрилье новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 и пригрозил Ирану применением этих машин.
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В Словакии состоялась встреча Лаврова с председателем ОБСЕ
Глава МИД России Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчек провели встречу на полях неформального Совета министров иностранных дел (СМИД) организации.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Кино
Вуди Аллен пообещал умереть на съемочной площадке
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Обновлено в 16:20
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