Финансы

Фондовые рынки АТР торгуются преимущественно в минусеРосбалт 02:59

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов преимущественно снижаются вслед за американским рынком акций, опустившимся в понедельник из-за ослабления ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
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Обновлено в 03:21
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В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
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Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
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