Финансы
Фондовые рынки АТР торгуются преимущественно в минусеРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов преимущественно снижаются вслед за американским рынком акций, опустившимся в понедельник из-за ослабления ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
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Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут.
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В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
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Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Игры
Cyberpunk 2077 пойдет даже на слабых ПК
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
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Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
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Прядкин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос о расширении РПЛ
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Обновлено в 06:25
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Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест.
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Новый Honda CR-V попался фотошпионам
Автомобиль был сфотографирован во время прохождения дорожных тестов в горах США. Впервые обновлённый Honda CR-V попался в объективы камер.
Обновлено вчера в 12:56