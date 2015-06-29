Финансы
Фондовые рынки АТР торгуются преимущественно в минусеРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов преимущественно снижаются вслед за американским рынком акций, опустившимся в понедельник из-за ослабления ожиданий смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Теннис
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Общество
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Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
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Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
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Политика
Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обеда
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Обновлено в 04:10
Политика
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Обновлено вчера в 21:28
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
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Грабители ворвались в дом Старриджа и украли собаку
Обновлено в 07:19
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Авто
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Первый электрический спорткар немецкой марки впервые дебютировал в Великобритании с минимальным камуфляжем.
Обновлено 07 июля в 13:19
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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
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Обновлено в 06:40
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Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
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Футбол
Джикия назначен капитаном «Спартака»
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Политика
Кремль сожалеет об отмене телемоста с Украиной
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Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Политика
Лукашенко не планирует «что-то тайно решать» с Путиным на Валааме
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства Владимиром Путиным нет никакой конспирологии и тайн.
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В офис «Красного и Белого» опять пришли с обысками
В головном офисе алкогольной сети "Красное и Белое" проходят обыски.
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