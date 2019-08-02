Финансы
Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войныКоммерсантъ вчера в 19:58
Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны Новый виток торговой войны между США и Китаем обрушил финансовые рынки в конце уходящей недели. Ведущие фондовые индексы упали на 1, 4 – 4%, индекс Московской биржи потерял 2%.
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Общество
В Сети раскритиковали мать жениха за наряд «невесты»
Обновлено вчера в 23:48
Политика
В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций
Второй пакет санкций из-за дела Скрипалей включает ограничения в отношении российского госдолга и требование к международным организациям не предоставлять Москве кредиты, заявил Госдепартамент.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Общество
Два спаниеля оставили британку без нескольких тысяч евро
Обновлено в 02:36
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
Обновлено в 01:40
Здоровье
Люди с психическими расстройствами живут в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург лидирует по количеству людей с психическими расстройствами.
Обновлено в 02:53
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов
К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Как проехать по песку? 6 водительских приемов и столько же вещей, без которых не обойтись
Правила движения по песку Вначале представим себе, что песчаный участок грунтовой дороги начался неожиданно.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича
По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Обновлено вчера в 16:46
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Обновлено вчера в 20:28
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Интернет
В Минкомсвязи поддержали идею заклеивать камеры на ноутбуках
Новиков поддержал инициативу и заявил, что сам заклеивает камеру на ноутбуке. Однако, по его мнению, запечатывать микрофон неудобно.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе
Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Динамо» и «Спартак» зарубятся в столичном дерби РПЛ
Обновлено вчера в 18:19
Политика
CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.
Обновлено в 01:48
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Макелеле вернулся в «Челси» на тренерскую должность
Экс-игрок лондонского "Челси" Клод Макелеле занял одну из тренерских должностей в клубе, передает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальную погоду в России этим летом
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, с чем связаны погодные аномалии в стране этим летом.
Обновлено вчера в 15:26