Экономика
Фондовые индикаторы США падают в начале торгов на 0,6-0,9%Финмаркет 10:24
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск уменьшился на 0,55% и составил 26774,56 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,55% - до 2973,98 пункта. Значение Nasdaq Composite с открытия рынка потерял 0,94%, составив 8084,7 пункта.
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Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено в 18:30
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
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Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Происшествия
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Обновлено в 10:44
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Обновлено в 18:46
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Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
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Обновлено в 07:58
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Названы главные способы похищения средств с банковских счетов россиян
Злоумышленники получают от клиентов их личные данные и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.
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В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
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В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
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Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
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