Финансы
Фондовые индексы стран АТР выросли в понедельникФинмаркет 07:02
"Решение Китая продвигать развитие Шэньчжэня как технологического хаба одновременно с ожиданиями снижения стоимости заимствования в КНР в результате реформы процентных ставок обеспечило существенную поддержку фондовому рынку", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Shenwan Hongyuan Group Co. Герри Альфонсо.
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Власти КНР обещают «значительно» понизить процентные ставки по займам
Московский Комсомолец17 августа в 19:22
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