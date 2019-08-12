Экономика

Фондовые индексы стран АТР снижаются в ходе торговФинмаркет 02:10

Лидерами падения в Гонконге являются акции оператора казино Galaxy Entertainment (-3,5%), страховой компании AIA Group (-2,5%) и девелопера Sino Land (-1,7%). Также дешевеют акции южнокорейского производителя электроники Samsung (- 1, 6 %) и тайваньской Foxconn (- 0, 7 %).
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Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
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В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей

Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
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Происшествия

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
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Финансы

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Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу

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Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

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Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
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Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА

Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

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Общество

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

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Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

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Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
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Общество

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В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
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Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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В России, в целях защиты окружающей среды, будут ужесточены правила любительской рыбалки.
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В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
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