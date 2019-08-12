Экономика
Фондовые индексы стран АТР снижаются в ходе торговФинмаркет 02:10
Лидерами падения в Гонконге являются акции оператора казино Galaxy Entertainment (-3,5%), страховой компании AIA Group (-2,5%) и девелопера Sino Land (-1,7%). Также дешевеют акции южнокорейского производителя электроники Samsung (- 1, 6 %) и тайваньской Foxconn (- 0, 7 %).
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
Новый способ обмана клиентов банков стал популярен у телефонных мошенников в России.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей
Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Общество
Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры
Обновлено вчера в 17:53
Финансы
Индекс Мосбиржи может начать день умеренным приростом
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.63%) и РТС (-1.10%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Обновлено вчера в 02:53
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Футбол
Получивший отказ от «Динамо» игрок «Наполи» заинтересовал ЦСКА
Сделка не состоялась, так как "Интер" хотел получить за игрока не меньше €20 млн. Контракт Барбозы с миланцами истекает летом 2022 года.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:11
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшую вареную колбасу
Присутствие курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала в составе говорит о том, что это не самая лучшая колбаса.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Новокузнецке подруги подожгли платье на 5-летней девочке
Внезапно платье на 5-летней девочке загорелось, её подруги испугались и убежали.
Обновлено вчера в 00:57
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Футболист Алдонин подал иск против МВД на 47 млн рублей
Обновлено вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова на 9 месяце беременности прокатилась на гидроцикле
Вчера девушка, которая находится на девятом месяце беременности, с ветерком прокатилась на водном мотоцикле, чем вызвала бурю негодования среди фолловеров, ведь подобный вид развлечений несет угрозу малышу.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Белом море спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель судна
В Белом море эвакуировали людей с экскурсионного судна «Сапфир», севшего на мель. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Карелии.
Обновлено в 02:26
Общество
В России введут новые правила любительской рыбалки
В России, в целях защиты окружающей среды, будут ужесточены правила любительской рыбалки.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
В Крыму ждут переговоров с Киевом по поставке воды из Днепра
В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:41