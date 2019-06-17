Финансы

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельникФинмаркет 02:01

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник.
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Надежды инвесторов на снижение ставки ФРС США продолжают оказывать поддержку мировым рынкам акций

Глас Народа03:16

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник

Финмаркет02:01

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUMвчера в 10:05

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:00
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.
Обновлено в 01:12
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

Обновлено вчера в 04:42
Авто

Mitsubishi Outlander в России: ждем семиместную версию

У кроссовера Mitsubishi Outlander калужского производства вот-вот появятся модификации с третьим рядом сидений.
Обновлено вчера в 08:34
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Общество

Кем чаще работают мужчины и женщины в России, выяснил Росстат

Продавец и водитель оказались самыми популярными профессиями в России среди женщин и мужчин соответственно.
Обновлено в 00:57
Общество

В Сергиевом Посаде работники хлебозавода объявили сухую голодовку

Обновлено в 03:40
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Авто

«АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada

С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Футбол

Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Общество

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» сменит экипаж

Тихоокеанский флот завершил формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", который стоит на ремонте во Владивостоке.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Футбол

РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 команд

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность отказа от идеи расширения до 18 команд.
Обновлено в 03:59
Кино

Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Космос

Космический привет от Олега Кононенко!

Обновлено вчера в 06:26
Гаджеты

В «Эльдорадо» появились ультрадешевые телевизоры Hi

Торговая сеть «Эльдорадо», вторая по числу магазинов на рынке электроники и бытовой техники в России, начала продажи товаров под собственной маркой Hi (Hitechnic).
Обновлено в 01:53
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Гаджеты

Huawei обновит до Android 10 сразу 11 смартфонов

Производитель решил обновить сразу 11 моделей смартфонов из четырех линеек: P30, Mate 20, P Smart и P20.
Обновлено вчера в 16:46
Авто

Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн

Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

В Индонезии после крушения судна погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести в результате крушения пассажирского судна около северо-восточного побережья индонезийского острова Ява.
Обновлено в 02:48
Политика

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Обновлено в 03:22
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничат ночью 20 июня из-за выпускного бала

Проезд машин по улице Ильинка, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и улице Варварка перекроют в ночь на 21 июня из-за бала "Выпускник".
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Началова могла отписать полквартиры Фролову, спасая отношения

Как известно, хоккеист Александр Фролов и певица Юлия Началова никогда не были женаты.
Обновлено вчера в 23:13
Как работают Яндекс.Новости?
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