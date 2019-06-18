Финансы

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельникФинмаркет 02:01

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

Попали в листинг. Финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:00

Фондовый рынок США начал неделю в плюсе

REGNUMвчера в 10:05

S&P500 попытается закрепиться выше 2900 пунктов

ПРАЙМвчера в 07:45

Ключевым событием недели будет заседание ФРС США. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 16.06.19

Глас Народавчера в 01:23

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник

Финмаркет02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика

ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину

Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено вчера в 06:45
Гаджеты

Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher

Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри

Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение

Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Ripple объявила о сотрудничестве с MoneyGram. Токен XRP резко подорожал

После объявления о сотрудничестве курс монеты резко вырос на 7%, до $0,459. Затем он снизился, сейчас XRP торгуется на уровне в $0,442.
Обновлено в 02:59
Политика

Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса

На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты

Первые смартфоны Xiaomi-Meitu готовятся к премьере

Xiaomi и Meitu подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2019 года.
Обновлено вчера в 20:07
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки

По версии следствия, 120 тысяч рублей высокопоставленный служащий федерального ведомства получил в виде взятки от подчиненного в ноябре прошлого года.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика

Сургутский район возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Югры

Сургутский район в третий раз подряд возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 02:57
Кино

Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»

Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Политика

В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой

Обновлено вчера в 06:08
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Наука

Физики рассказали, как приготовить идеальные блины

Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Обновлено в 01:18
Технологии

В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Футбол

«МанЮнайтед» намерен сохранить Погба за полмиллиона фунтов в неделю

Обновлено в 01:19
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года.
Обновлено в 01:44
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского прояснили состояние Алибасова

Обновлено вчера в 02:37
Экономика

Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР

В результате UC Rusal, которую недавно вывели из-под санкций США, и «Норникель» могут потерять 15–20% доналоговой прибыли (EBITDA), сказал РБК один авторов исследования, директор группы корпоративный рейтингов АКРА Максим Худалов.
Обновлено в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное