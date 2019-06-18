Финансы
Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельникФинмаркет 02:01
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Ключевым событием недели будет заседание ФРС США. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 16.06.19
Глас Народавчера в 01:23
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Политика
ВЦИОМ снова зафиксировал снижение рейтинга доверия Путину
Новую методику ВЦИОМ начал использовать в мае после того, как был зафиксирован рекордно низкий уровень доверия Путину - 31,7%.
Обновлено вчера в 06:45
Гаджеты
Xiaomi тестирует новые функции в MIUI Launcher
Функция Shortcuts при длительном нажатии на значок приложения позволяет запустить набор быстрых действий.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон отвергла любовь принца Гарри
Обнародованы малоизвестные факты биографии актрисы Дженнифер Энистон. Оказывается, она отвергла любовь принца Гарри.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
На исполнительного директора Фонда кино совершено нападение
Неизвестными злоумышленниками избит исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов.
Обновлено вчера в 18:28
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Ripple объявила о сотрудничестве с MoneyGram. Токен XRP резко подорожал
После объявления о сотрудничестве курс монеты резко вырос на 7%, до $0,459. Затем он снизился, сейчас XRP торгуется на уровне в $0,442.
Обновлено в 02:59
Политика
Усс процитировал Гитлера в заявлении по хищениям леса
На самом деле Губернатор процитировал другого фашистского лидера Адольфа Гитлера.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi-Meitu готовятся к премьере
Xiaomi и Meitu подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2019 года.
Обновлено вчера в 20:07
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В Новосибирске топ-менеджер Росавиации пойдет под суд за взятки
По версии следствия, 120 тысяч рублей высокопоставленный служащий федерального ведомства получил в виде взятки от подчиненного в ноябре прошлого года.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Экономика
Сургутский район возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Югры
Сургутский район в третий раз подряд возглавил инвестиционный рейтинг муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 02:57
Кино
Лучшим фильмом «Кинотавра» стала картина Бориса Акопова «Бык»
Церемония закрытия российского кинофестиваля прошла 16 июня в Зимнем театре в Сочи.
Обновлено вчера в 00:32
Политика
В Севастополе снесли предвыборные билборды «ЕР» с Чалым и Алтабаевой
Обновлено вчера в 06:08
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Наука
Физики рассказали, как приготовить идеальные блины
Физики выяснили, что для выполнения идеального блина необходимо налить тесто в центр сковороды, затем наклонить ее примерно на десять градусов и подождать, пока тесто не достигнет края.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии
В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой - пользователи по всему миру заявили о невозможности прочитать или отправить сообщения.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Экономисты Fitch ухудшили прогнозы роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%. Эксперты пересмотрели прогноз, исходя из данных за первый квартал года.
Обновлено в 01:44
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд
Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского прояснили состояние Алибасова
Обновлено вчера в 02:37
Экономика
Эксперты оценили потери UC Rusal и «Норникель» из-за споров США и КНР
В результате UC Rusal, которую недавно вывели из-под санкций США, и «Норникель» могут потерять 15–20% доналоговой прибыли (EBITDA), сказал РБК один авторов исследования, директор группы корпоративный рейтингов АКРА Максим Худалов.
Обновлено в 02:00