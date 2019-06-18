Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельникФинмаркет 02:01

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник

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