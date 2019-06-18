Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельникФинмаркет 02:01

Кино Стали известны победители MTV Movie & TV Awards Сегодня ночью объявили лауреатов ежегодной премии MTV Movie & TV Awards 2019. Ведущим церемонии стал звезда «Шазама!»

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Экономика ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Авто С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.

Политика Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.

Авто Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.

Политика Китай призвал Иран не отказываться от СВПД Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И обратился к Ирану с призывом не отказываться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

Армия и оружие На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

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Общество Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.

Общество Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.

Экономика В России проведут эксперимент по маркировке шин Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Общество Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.

Технологии В работе WhatsApp произошел сбой В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.