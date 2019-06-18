Финансы
Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельникФинмаркет 02:01
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Армия и оружие
«Алмаз-Антей» рассказал о новой ракете для С-400
Обновлено в 02:50
Кино
Стали известны победители MTV Movie & TV Awards
Сегодня ночью объявили лауреатов ежегодной премии MTV Movie & TV Awards 2019. Ведущим церемонии стал звезда «Шазама!»
Обновлено в 03:07
Политика
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Политика
Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии
Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе в Торонто выросло до четырех
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн
Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Китай призвал Иран не отказываться от СВПД
Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И обратился к Ирану с призывом не отказываться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.
Обновлено в 02:10
Политика
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Обновлено в 01:18
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов
На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении Шукшиных
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Экономика
В России проведут эксперимент по маркировке шин
Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года.
Обновлено в 02:42
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Обновлено вчера в 22:08
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
В работе WhatsApp произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи из разных стран мира.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
СК проверит сведения о проблемах с льготными лекарствами на Кубани
В Краснодарском крае следственные органы проведут проверку информации о проблемах с обеспечением местного жителя льготными лекарственными препаратами.
Обновлено в 02:19