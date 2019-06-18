Финансы

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельникФинмаркет 02:01

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник.
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Надежды инвесторов на снижение ставки ФРС США продолжают оказывать поддержку мировым рынкам акций

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
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Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И обратился к Ирану с призывом не отказываться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранскому атому.
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Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
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Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
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На Донбассе убит командир батальонной разведки ВСУ Тихонов

На Донбассе 17 июня при выполнении диверсионно-разведывательной задачи был убит командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
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Эксперимент по маркировке шин будет проведен в России с 20 июня по 30 ноября 2019 года.
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Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
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