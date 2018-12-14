Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями.

Финансы Финансы Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Финансы Финансы ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.

Финансы Финансы Максим Орешкин рассказал, от чего зависит курс рубля По словам Орешкина, Минэкономразвития готовится пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле будущего года.

Финансы Финансы ЦБ попытается сдержать натиск на рубль повышением ставки 2/3 экспертов выступают за сохранение ключевой ставки на фоне отсутствия сильных сдвигов в инфляции и производстве.

Финансы Финансы МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.

Финансы Финансы ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.

Финансы Финансы В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

Финансы Финансы Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18% 13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.

Финансы Финансы Криптозима остудила запал крипторынка. Биткоин борется за $3300 Курс биткоина приблизился к уровню годового минимума и борется за удержание $3300.

Финансы Финансы Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.

Финансы Финансы Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.

Финансы Финансы Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.

Финансы Финансы В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).

Финансы Финансы Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотеке Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотечным программам.