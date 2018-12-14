Финансы

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики
Финмаркет
00:53

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями.
Финмаркет00:53

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Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Финмаркет00:53

В текущей экономической ситуации Банку России логичнее оставить процентную ставку без изменения. 14.12.18

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Биржи США закрылись разнонаправленно на неопределенности в отношениях с Китаем

ПРАЙМвчера в 16:43

В США снизилась безработица. Dow Jones и NASDAQ сразу же пошли вверх

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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Финансы

Минфин РФ: профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,39 трлн рублей

Профицит федерального бюджета РФ за январь — ноябрь 2018 года составил 3,394 трлн рублей, об этом говорится в предварительной оценке исполнения бюджета, опубликованной на сайте Министерства финансов.
Обновлено в 00:47
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы

Максим Орешкин рассказал, от чего зависит курс рубля

По словам Орешкина, Минэкономразвития готовится пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле будущего года.
Обновлено в 01:10
Финансы

ЦБ попытается сдержать натиск на рубль повышением ставки

2/3 экспертов выступают за сохранение ключевой ставки на фоне отсутствия сильных сдвигов в инфляции и производстве.
Обновлено в 01:10
Финансы

МВФ подвел итог глобальному долгу за 2017 год

Общий глобальный долг по всем выданным кредитам МВФ увеличился до 225% от мирового ВВП В конце прошлого года сумма глобального долга составила $184 трлн.
Обновлено вчера в 14:30
Финансы

ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы

В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам

Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%

13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы

Криптозима остудила запал крипторынка. Биткоин борется за $3300

Курс биткоина приблизился к уровню годового минимума и борется за удержание $3300.
Обновлено в 01:00
Финансы

Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию

Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено вчера в 02:48
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы

В ноябре объемы кредитования в Китае выросли в 1,8 раза

Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в ноябре увеличился до 1,250 трлн юаней ($181 млрд) по сравнению с 697 млрд юаней в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны).
Обновлено 12 декабря в 10:47
Финансы

Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотеке

Банк «Ак Барс» повысил ставки по ипотечным программам.
Обновлено вчера в 06:30
Финансы

Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 декабря в 08:30
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