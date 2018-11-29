Финансы

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Интерфакс
00:34

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее. Подъем Dow Jones и S&P 500 по итогам сессии стал максимальным с марта.
Интерфакс00:34

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Индексы США выросли после выступления главы ФРС

Finam.Ru01:15

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла

Интерфакс00:34

На горизонте ближайших торгов по индексу Мосбиржи ориентируемся на 2350-2420 пунктов

ПРАЙМ00:56

Доллар снижается в четверг на заявлениях главы ФРС

Финмаркет01:00

Золото выросло в СРД на комментариях председателя ФРС

Вестник золотопромышленникавчера в 22:55

Бумаги Газпрома могут продолжить рост с целями 170 - 172 рубля за акцию. 29.11.18

Глас Народа00:06
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Финансы

Акции «Газпрома» обновили максимум за месяц на новостях о дивидендах

На Московской бирже цена акций "Газпрома" к 15:41 выросла до 161,1 рубля (+4,8%), максимум сделок составил 162,5 рубля (+5,7%) - пик более чем за месяц; объем торгов достиг 3,89 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:59
Финансы

Минфин не станет докапитализировать ВЭБ за счет госрезервов

Колычев отметил, что поддержка ВЭБу предусмотрена по линии бюджета, а не госрезервов.
Обновлено в 01:20
Финансы

ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января

По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 01:10
Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы

Биткоин подскочил в цене более чем на 10% в рамках коррекции

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в среду растет более чем на 10%, демонстрируя наиболее впечатляющий однодневный темп начиная с середины апреля и пробив снизу отметку в 4 тысячи долларов, в рамках коррекции после сильного обвала, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 08:38
Финансы

На Кубани на повышение зарплат направят более 4,1 млрд рублей

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, губернатор отметил, что именно поэтому в проекте бюджета региона на 2019 год предусмотрено повышение оплаты труда всем без исключения бюджетникам на 5%. Более того, региональные власти проиндексируют на 4% все социальные выплаты и стипендии.
Обновлено в 00:18
Финансы

В 3-м квартале внешняя торговля стран G20 показала слабый рост

В 28 странах Европейского союза в июле-сентябре экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,5%, причем падение было отмечено по итогам второго квартала подряд.
Обновлено вчера в 06:27
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:25
Финансы

Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля

На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы

Bloomberg вновь признал рубль самой рискованной валютой в мире

Российский рубль вновь стал самой рискованной валютой в мире, в последний раз он был обладателем этого статуса в середине мая этого года.
Обновлено вчера в 10:27
Финансы

Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45%

Запсибкомбанк повысил ставки по вкладам до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления.
Обновлено вчера в 08:02
Финансы

На 2,1 млрд рублей проживет 2018 год Искитимский район

Расходы тоже предлагается увеличить на 1,3 млн рублей. В итоге расходная часть вырастет до показателя 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы

Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму

Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.
Обновлено вчера в 02:28
Финансы

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в январе-октябре выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 133,9 миллиарда рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено вчера в 10:28
Финансы

Сеть аптек CVS Health закрыла сделку по покупке страховой фирмы Aetna за $70 млрд

Американская сеть аптек CVS Health завершила сделку по приобретению медицинской страховой компании Aetna за 70 миллиардов долларов, говорится в релизе CVS Health.
Обновлено вчера в 13:20
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 25 мая 2012 года. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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