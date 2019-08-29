Финансы
ФинмаркетФондовые индексы США выросли в среду на 0,4-1%
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 258,2 пункта (1%) и составил 26036,1 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 18,78 пункта (0,65%) - до 2887,94 пункта. Nasdaq Composite увеличился на 29,94 пункта (0,38%) - до 7856,88 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Авто
В России появится вэн Volkswagen T6.1 в 2020 году
SpeedMe вчера в 13:42
Музыка
Полунин станцевал в новом клипе Фадеева
Полунин станцевал в новом клипе Фадеева Продюсер представил на суд поклонников пронзительный ролик на знаковую для него композицию "Стану ли я счастливей".
Экспресс газета 03:35
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Путешествия
Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей вчера в 07:30
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru 27 августа в 07:01
Политика
Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась еще одна дочь
В 79 лет актер Эммануил Виторган, которого астраханцы считают своим земляком, вновь стал папой.
Каспий.Инфо вчера в 08:15
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину
Тело погибшей в результате происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки перевезут в Россию в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 03:07
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк устроила маме вкусный отпуск на Ибице
На отдых на Ибицу Ирина улетела с мамой Ольгой Шайхлисламовой.
Paparazzi.ru 02:29
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
ТК Новый век 03:50
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:19
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости 03:23
Футбол
Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона
Президент римской «Ромы» Джеймс Паллотта одобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого «Шахтёра» Тайсона, утверждает Corriere dello Sport.
Чемпионат 03:48
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Lenta.ru вчера в 16:11
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 стартовало в России
Серийное производство истребителей МиГ-35 стартовало в России.
ФАН вчера в 14:07
Политика
Российский МИД поддержал желание США купить Гренландию
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Профиль вчера в 16:58
Наука
Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения
В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.
Вести.Наука вчера в 08:07
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44