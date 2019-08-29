Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 258,2 пункта (1%) и составил 26036,1 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 18,78 пункта (0,65%) - до 2887,94 пункта. Nasdaq Composite увеличился на 29,94 пункта (0,38%) - до 7856,88 пункта.

Фондовые индексы США выросли в среду на 0,4-1%

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