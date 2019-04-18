Экономика

Фондовые индексы США в среду незначительно снизилисьФинмаркет вчера в 01:59

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в незначительном минусе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок США практически проигнорировал публикацию результатов расследования Р. Мюллера

Финмаркет02:52

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалтвчера в 02:12

Активность на российских площадках будет наблюдаться только в первые и в последние часы торгов. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 19.04.19

Глас Народа01:06

Фондовый рынок США ушёл на выходные в небольшом плюсе

REGNUMвчера в 16:56

Фондовые индексы США повысились во главе c промышленным сектором

Financial One03:07

Биржи США закрылись в минусе на снижении акций компаний здравоохранения

ПРАЙМ17 апреля в 16:49

Американские индексы торгуются в небольшом минусе

Finam.Ru17 апреля в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено в 19:25
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Обновлено в 19:31
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз

Европейский парламент упростил процедуру выдачи шенгенских виз иностранным туристам с «хорошей историей».
Обновлено в 17:46
Политика

Глава ЦРУ рассказала об операциях против России

Директор ЦРУ Джина Хаспел заявила, что ведомство использует "деньги и изобретательность" в операциях против России и Северной Кореи.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Авто

Полностью новый Renault Captur попытается вернуть звание бестселлера

Концерн Renault готовится представить новое поколение кроссовера Caprute.
Обновлено в 04:20
Политика

В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины

Обновлено в 13:11
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Культура

Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг.
Обновлено в 21:19
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Футбол

Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»

Обновлено в 15:55
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Общество

В астраханскую колонию ввели спецназ

УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения

Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.
Обновлено в 14:00
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Транспорт

Минтранс намерен отделить водителей-профессионалов от любителей

Минтранс РФ предлагает изменить систему подготовки водителей, введя две категории: профессионалов и любителей.
Обновлено в 06:15
Наука

Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство

Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено вчера в 06:42
Транспорт

ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права

В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 00:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное