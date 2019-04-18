Фондовые индексы США в среду незначительно снизилисьФинмаркет вчера в 01:59

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в незначительном минусе.

Экономика Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

Кино «ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса» В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Общество Евросоюз упростил получение шенгенских виз Европейский парламент упростил процедуру выдачи шенгенских виз иностранным туристам с «хорошей историей».

Политика Глава ЦРУ рассказала об операциях против России Директор ЦРУ Джина Хаспел заявила, что ведомство использует "деньги и изобретательность" в операциях против России и Северной Кореи.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.

Экономика «Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России «Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.

Культура Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен Американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вместе с мужем Эдом ставшая героиней серии фильмов ужасов "Заклятие" (The Conjuring), умерла в четверг.

Общество Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Политика Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.

Армия и оружие В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков» Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.

Здоровье В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.

Экономика Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.

Общество В астраханскую колонию ввели спецназ УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Происшествия О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.

Происшествия Владелец лопнувшего банка «Югра» арестован за миллиардные хищения Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.

Транспорт Минтранс намерен отделить водителей-профессионалов от любителей Минтранс РФ предлагает изменить систему подготовки водителей, введя две категории: профессионалов и любителей.

Наука Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.