Финансы
Фондовые индексы США в среду незначительно снизилисьФинмаркет вчера в 01:59
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Здоровье
Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад
Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
Обновлено в 17:07
Футбол
Альфонсо Дэвис: «Я все еще адаптируюсь к тренировкам в „Баварии“»
Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, как привыкает к мюнхенскому клубу после перехода из «Ванкувер Уайткэпс».
Обновлено в 16:25
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Космос
Астероид размером с дом пролетел в опасной близости от Земли
Потенциально опасный астероид под названием 2019 GC6 19 апреля пролетел мимо нашей планеты, причем в точке максимального сближения расстояние между крупным космическим телом и Землей составило всего 219 тысяч километров.
Обновлено в 10:09
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Футбол
Адвокат Кокорина подвел итоги заседания суда
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов высказался о результатах очередного дня судебного заседания по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 11:39
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Общество
Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире
В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Транспорт
Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей
Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Общество
В астраханскую колонию ввели спецназ
УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Общество
«Уссури Молл» не смог удержать в тайне дату открытия
В преддверии открытия уссурийцы гадают, какие бренды станут доступны посетителям молла площадью 40 тысяч кв. метров.
Обновлено в 01:00
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Обновлено в 10:59
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Политика
Украинского депутата Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе
Неизвестные украинцы облили фекалиями народного депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема.
Обновлено в 07:24
Экономика
ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке
ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
Обновлено в 15:59
Путешествия
Sohu (Китай): что китайский турист может купить в российском супермаркете на 100 рублей? Ответ удивит вас до глубины души (Sohu)
Все больше государств вводят безвизовый режим для китайских туристов, так как это способствует развитию сферы туризма и экономики.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика
Пушков назвал дебаты Порошенко его фальшивой лебединой песней
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко тотальной демагогией и откровенным фарсом.
Обновлено в 20:03
Хоккей
Такого в нашем хоккее не было 30 лет! ЦСКА — чемпион!
Премьер-министр дважды уже был на плей-офф в этом сезоне и оба раза принес удачу ЦСКА.
Обновлено в 16:00
Общество
Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14