Фондовые индексы США снизились в ожидании квартальных отчетовFinancial One 11:42

"Пока финансовые отчеты за первый квартал в целом положительно удивляют, однако не вызывают у инвесторов достаточного энтузиазма, чтобы спровоцировать значительную реакцию", - написал Питер Кенни, основатель Strategic Board Solutions LLC в Нью-Йорке.

Общество В России выявили убыль населения в 60 регионах По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.

Энергетика Украина усилила контроль качества российской нефти "Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти после предупреждения со стороны Минска относительно нефти на участке нефтепровода "Дружба".

Политика Мизулина назвала запреты признаком свободы Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.

Технологии Малому бизнесу не хватает знаний для роста в цифровом пространстве Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) не хватает знаний о продвижении бизнеса в цифровом пространстве.

Происшествия Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».

Гаджеты В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.

Происшествия В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Кино В Кирове впервые пройдет фестиваль короткометражек «Золотой теленок» Международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок", в рамках которого выберут лучшие работы, созданные участниками Международного союза Клуба веселых и находчивых, впервые пройдет в Кирове.

Происшествия Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.

Армия и оружие В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Политика Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.

Общество В Британии нашли самого большого в мире осла Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — её представители являются самыми крупными в мире.

Политика Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.

Экономика Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Политика В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".

Происшествия В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Культура НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.

Шоу-бизнес Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Космос Падшие ангелы могли быть марсианами – Уверены конспирологи Раввин Ариэль бар Цадик утверждает, что марсианами могут оказаться падшие ангелы, описанные в Книге Еноха.

Политика Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.

Общество Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Авто Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.

Политика Максим Галкин поздравил Зеленского с победой Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.