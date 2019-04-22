Экономика
Фондовые индексы США снизились в ожидании квартальных отчетовFinancial One 11:42
"Пока финансовые отчеты за первый квартал в целом положительно удивляют, однако не вызывают у инвесторов достаточного энтузиазма, чтобы спровоцировать значительную реакцию", - написал Питер Кенни, основатель Strategic Board Solutions LLC в Нью-Йорке.
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Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
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Украина усилила контроль качества российской нефти
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Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
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Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
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Малому бизнесу не хватает знаний для роста в цифровом пространстве
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) не хватает знаний о продвижении бизнеса в цифровом пространстве.
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Происшествия
Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
Гособвинитель подал апелляционную жалобу на решение вернуть в прокуратуру дело в отношении бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой «для устранения препятствий для его рассмотрения».
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Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
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Гаджеты
В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s
В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
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Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Кино
В Кирове впервые пройдет фестиваль короткометражек «Золотой теленок»
Международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок", в рамках которого выберут лучшие работы, созданные участниками Международного союза Клуба веселых и находчивых, впервые пройдет в Кирове.
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Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
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Армия и оружие
В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле
Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Политика
Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
В Британии нашли самого большого в мире осла
Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — её представители являются самыми крупными в мире.
Обновлено в 13:14
Политика
Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний
Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.
Обновлено в 11:45
Экономика
Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
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Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Футбол
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев выбыл до конца сезона
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Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
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Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено в 11:00
Космос
Падшие ангелы могли быть марсианами – Уверены конспирологи
Раввин Ариэль бар Цадик утверждает, что марсианами могут оказаться падшие ангелы, описанные в Книге Еноха.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Авто
Группа PSA подала заявку на специальный инвестпроект
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специнвестинвестпроекта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 12:33
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Авто
Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Обновлено в 03:58