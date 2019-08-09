Финансы
Фондовые индексы США снижаются в пятницуФинмаркет 09:59
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск 9 августа уменьшился на 46,12 пункта (0,17%) и составил 26332,07 пунктов. Standard & Poor's 500 понизился на 8,24 пункта (0,28%) - до 2929,85 пункта. Nasdaq Composite потерял 38,83 пункта (0,48%) и составил 8000,32 пункта.
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