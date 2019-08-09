Финансы
Фондовые индексы США снижаются в пятницуФинмаркет 09:59
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск 9 августа уменьшился на 46,12 пункта (0,17%) и составил 26332,07 пунктов. Standard & Poor's 500 понизился на 8,24 пункта (0,28%) - до 2929,85 пункта. Nasdaq Composite потерял 38,83 пункта (0,48%) и составил 8000,32 пункта.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
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СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
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Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
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Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
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Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено в 01:49
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
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Почётный гражданин Валуйского горокруга совершил третью командировку на орбиту
Герой России Александр Скворцов уже в третий раз отправился на МКС, для Пармитано это второй опыт, для Моргана — первый полёт.
Обновлено в 02:00
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»
Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.
Обновлено вчера в 04:50
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Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
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«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Футбол
Заместитель главы селекционной службы футбольного клуба «Спартак» Аверьянов покинул пост
Александр Аверьянов покинул пост заместителя главы селекционной службы московского футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 20:07
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Конкретные цифры в «Роскосмосе» не назвали, так как зарплата космонавтов является персональными данными, однако известен размер окладов сотрудников компании.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия
Подросток попал под электричку в Петербурге
В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб под колесами электрички.
Обновлено в 17:39
Космос
Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера
Как и в случае с предыдущими снимками Юпитера, сделанными Хабблом, новое изображение подтверждает, что шторм, который бушевал на поверхности Юпитера в течение, по крайней мере, 150 лет, продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 14:45
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Политика
Трамп забыл, кто такой Зеленский
Ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского разумным человеком и выразил надежду, что ему удастся договориться с президентом Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 18:56
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Экономика
В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком
Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".
Обновлено в 14:41
Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых.
Обновлено в 12:06
Авто
Mazda CX-5 вошел в топ-25 российских бестселлеров
Mazda CX-5 в июле вошел в топ-25 российских бестселлеров и остается самым продаваемым автомобилей компании.
Обновлено в 10:34
Культура
Lego выпустит игровой конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Компания Lego выпустит игровой конструктор по мотивам сериала «Друзья», которому в этом году исполняется 25 лет.
Обновлено в 10:17