Финансы
Фондовые индексы США снижаются в начале торговФинмаркет 10:19
Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу после резкого роста индексов накануне на ожиданиях снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
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Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
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Общество
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Авто
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Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
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Политика
МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках
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Общество
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Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
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Обновлено вчера в 09:51
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Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
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Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций
Обновлено в 06:55
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
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Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
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Терри Гоу (Terry Gou), основатель Foxconn, предложил Apple перенести производство из Китая в соседний Тайвань в надежде избежать пошлин, введённых администрацией Дональда Трампа.
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Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
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