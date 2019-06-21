Финансы

Фондовые индексы США снижаются в начале торговФинмаркет 10:19

Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу после резкого роста индексов накануне на ожиданиях снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
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Фондовые индексы США снижаются в начале торгов

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Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
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Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
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Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
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Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

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Проект AniDUB, управляющий одним из крупнейших в России сайтов с аниме, сообщил о блокировке ресурса Роскомнадзором.
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Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
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Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
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Первые косатки и белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, которые будут выпущены на свободу в Охотское море, хорошо перенесли путешествие на автомобилях до Хабаровска, преодолев более 800 километров, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
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Терри Гоу (Terry Gou), основатель Foxconn, предложил Apple перенести производство из Китая в соседний Тайвань в надежде избежать пошлин, введённых администрацией Дональда Трампа.
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Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
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