Финансы
Фондовые индексы США снижаются в начале торговФинмаркет 10:19
Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу после резкого роста индексов накануне на ожиданиях снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:55, Вашингтон
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Политика
Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным
Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Политика
МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках
Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:10
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Общество
Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня
42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Политика
Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Мать в Петербурге избила и покусала двоих детей
В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей, которые рассказали, что мать их била, кусала и вырывала волосы.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят
Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В ДТП на КАД пострадавшие получили тяжелые травмы
Сотрудники ДПС оформляют ДТП и занимаются перепропуском транспорта. Напомним, что сегодня на КАД жесткая авария парализовала движение.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост
Пост главы подмосковной Балашихи Жирков покинул в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино».
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Энергетика
Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном
Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
В день своего 82-летия телеведущий Николай Дроздов рассказал о съемках в передаче "В мире животных", из которой недавно ушел.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
США решили отговорить Индию от покупки российских С-400
Обновлено в 11:39
Футбол
Массара назначен спортивным директором «Милана»
«Милан» объявил о назначении Фредерика «Рики» Массары на пост спортивного директора клуба.
Обновлено в 11:37
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие
Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31