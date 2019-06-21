Финансы

Фондовые индексы США снижаются в начале торговФинмаркет 10:19

Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в пятницу после резкого роста индексов накануне на ожиданиях снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
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Торги на фондовом рынке США начались на отрицательной территории

Росбалт11:08

Фондовые индексы США снижаются в начале торгов

Финмаркет10:19

US STOCKS-Фьючерсы падают на фоне напряженности между США и Ираном

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Иранский конфликт взбудоражил Уолл-стрит. Индексы развернутся вниз

РБК09:19

Биржи США коррекционно снижаются на фоне напряжённости на Ближнем Востоке

ПРАЙМ10:03
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Политика

Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Политика

Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным

Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Политика

МВД создаст отделы по борьбе с нарушениями в делах о наркотиках

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил подведомственным отделам подготовить предложения по созданию подразделений по борьбе с нарушениями при расследовании дел о незаконном обороте и сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:10
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие

США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика

В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Общество

Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Политика

Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Футбол

Московский ФК «Спартак» приобрел аргентинского форварда за 9 млн евро

Обновлено в 10:44
Происшествия

Мать в Петербурге избила и покусала двоих детей

В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей, которые рассказали, что мать их била, кусала и вырывала волосы.
Обновлено в 11:43
Автоспорт

Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции

Обновлено в 09:03
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Происшествия

Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят

Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В ДТП на КАД пострадавшие получили тяжелые травмы

Сотрудники ДПС оформляют ДТП и занимаются перепропуском транспорта. Напомним, что сегодня на КАД жесткая авария парализовала движение.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост

Пост главы подмосковной Балашихи Жирков покинул в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино».
Обновлено в 10:38
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Энергетика

Нефть подорожала на 4% из-за роста напряженности между США и Ираном

Мировые цены на нефть резко взлетели вверх после того, как Иран сбил американский военный беспилотник, 20 июня передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие

Выпускникам Военно-медицинской академии имени Кирова вручили дипломы

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

В день своего 82-летия телеведущий Николай Дроздов рассказал о съемках в передаче "В мире животных", из которой недавно ушел.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

США решили отговорить Индию от покупки российских С-400

Обновлено в 11:39
Футбол

Массара назначен спортивным директором «Милана»

«Милан» объявил о назначении Фредерика «Рики» Массары на пост спортивного директора клуба.
Обновлено в 11:37
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
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