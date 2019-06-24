Финансы
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницуФинмаркет вчера в 02:29
Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 21 июня уменьшился на 34,04 пункта (0,13%) и составил 26719,13 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 3,72 пункта (0,13%) - до 2950,46 пункта. Nasdaq Composite потерял 19,63 пункта (0,24%) и составил 8031,71 пункта.
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Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики
Финмаркетвчера в 02:44
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Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
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Общество
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве во вторник
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Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Сколько Бари Алибасов заработал на своей болезни
Пока продюсер лежал в реанимации, роль информбюро для СМИ стал выполнять его единственный сын Бари Алибасов-младший.
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Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
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Москвичам бесплатно покажут фильмы с участием Панкратова-Черного
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В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
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На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
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Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна возмужал и стал «копией» актера
Супруга Дмитрия Харатьяна Марина Майко в честь своего 49-летнего дня рождения поделилась редким фотоснимком, на котором она запечатлена в окружении своего 59-летнего мужа и 21-летнего сына Ивана.
Обновлено в 00:42
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«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено вчера в 10:48
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Бузова предложила Глушакову работу
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Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
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Официальный Твиттер "Динамо" сообщает, что футболисты и тренерский штаб команды отправился на сбор в Вену.
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Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
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В Московском уголовном розыске массово сократят начальников
В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
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«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»
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ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду
Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
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Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
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В России начал исчезать средний класс
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20 процентов.
Обновлено в 02:33
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Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42