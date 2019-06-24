Финансы
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницуФинмаркет 02:29
Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) остаются главным фактором для фондового рынка.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено вчера в 10:05
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
Обновлено 22 июня в 16:07
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Петербурге умер рэпер Порока Ронин
Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.
Обновлено в 03:56
Политика
С 8 июля россияне не смогут улететь в Грузию
С 8 июля авиаперелеты в Грузию будут закрыты для россиян. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 09:59
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Слуцкий оценил условия возвращения России в ПАСЕ от фонда MH17
Ранее стало известно, что Нидерландский фонд MH17 направил письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Пластический хирург порекомендовал Азизе липосакцию перед свадьбой
Готовиться к свадьбе Азиза решила на Кипре. Певица улетела туда на гастроли, а после решила как следует отдохнуть.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:50
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Футбол
Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Онколог определил находящихся в группе риска по опасным видам рака
Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексей Котельников рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, кто именно входит в группу риска этих самых опасных видов смертельного заболевания.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Политика
Белозерцев сообщил о новом назначении в пензенском правительстве
24 июня на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев сообщил о новом назначении.
Обновлено в 02:15
Общество
Косатки и белухи из бухты Средней не демонстрируют признаков стресса
Напомним, во время программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в прошлый четверг было объявлено об отправке первой группы содержавшихся в бухте косаток и белух к местам выпуска.
Обновлено в 01:02
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Политика
Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57