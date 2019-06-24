Финансы
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницуФинмаркет 02:29
Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) остаются главным фактором для фондового рынка.
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Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Саакашвили обвинил Порошенко в недопуске своей партии на выборы в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил экс-президента Украины Петра Порошенко и его людей во властных структурах в недопуске своей партии «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Один человек спасен при пожаре в квартире на востоке Москвы
В столичном районе Перово произошел пожар в квартире на втором этаже жилого дома, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Обновлено 22 июня в 20:18
Здоровье
Онколог определил находящихся в группе риска по опасным видам рака
Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексей Котельников рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, кто именно входит в группу риска этих самых опасных видов смертельного заболевания.
Обновлено вчера в 17:10
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
В Центральном военном округе (ЦВО) по решению президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности, заявил 24 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:10
Авто
ЦБ предложил включить в ОСАГО коэффициент по утрате товарной стоимости
Центробанк предложил ввести коэффициент по утрате товарной стоимости (УТС) автомобиля.
Обновлено в 03:34
Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке Америки
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Красноярском крае 12 детей отравились в оздоровительном лагере
В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Названы главные черты советского времени
Забота государства о простых людях – главная характерная черта советской эпохи, считает 59% россиян.
Обновлено в 03:41
Футбол
Грузинские футболисты вышли на игру с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Экономика
Российский бизнес остается в Грузии
Как отмена авиасообщения повлияет на предпринимателей Аналитики подсчитывают убытки, который понесет российский бизнес в Грузии после запрета авиасообщения между двумя странами.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Ростове столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
Три человека сегодня пострадали в Ростове при столкновении двух маршруток.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Правоохранители в Нижнекамске задержали подозреваемого в убийстве матери пятерых детей, женщина скончалась от ударов обухом топора, сообщило в понедельник журналистам МВД по Татарстану.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Неизвестные вывели из строя пять нефтяных трубопроводов в водах Сирии
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера
Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью
Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
Обновлено 22 июня в 16:07
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01