Финансы
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницуФинмаркет 02:29
Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 21 июня уменьшился на 34,04 пункта (0,13%) и составил 26719,13 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 3,72 пункта (0,13%) - до 2950,46 пункта. Nasdaq Composite потерял 19,63 пункта (0,24%) и составил 8031,71 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России
Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Наука
Учёные решили возродить древнюю систему борьбы с засухой на перуанском побережье
Обновлено в 16:05
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Здоровье
Яблоки и груши представляют опасность для аллергиков
Московские медики предупреждают, что яблоки, груши, фрукты с косточками, например абрикосы, а также лесной орех представляют угрозу для тех, у кого аллергия на пыльцу (поллиноз).
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 12:27
Общество
Как легко и просто поддерживать экопроекты с помощью новых технологий
В июне в России запустилась первая краудфандинговая платформа на технологии блокчейн W12.io.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Водитель сорвался с высоты 150 метров и остался жив
Обновлено в 16:45
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Кино
Стало известно, кто заменит Киану Ривза в новой «Матрице»
Уточняется, что съемки над фильмом начнутся в Чикаго в 2020 году. Ранее сообщалось, что сестры Вачовски снимут новую "Матрицу".
Обновлено в 15:35
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Валентин Гафт винит себя в смерти дочери
Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Ева Лонгория крестила сына
19 июня сыну Евы Лонгории и Хосе Антонио Бастона исполнился год. По этому случаю супруги организовали сразу несколько семейных праздников.
Обновлено в 19:00
Экономика
Минтранс предложил повысить тариф «Платона»
Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01