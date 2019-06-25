Финансы

Фондовые индексы США слабо снизились в пятницуФинмаркет вчера в 02:29

Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 21 июня уменьшился на 34,04 пункта (0,13%) и составил 26719,13 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 3,72 пункта (0,13%) - до 2950,46 пункта. Nasdaq Composite потерял 19,63 пункта (0,24%) и составил 8031,71 пункта.
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Закономерная пауза. Индексы США замерли в ожидании саммита G20

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Московская биржа открылась ростом

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Американские рынки акций закрылись без единой динамики

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Биржи США в основном снизились на росте геополитической напряженности

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На Уолл-стрит снова «затишье перед бурей»

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Инвесторам стоит проследить за итогами саммита G20

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В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться к отметке 62 за доллар. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 25.06.19

Глас Народа01:51
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
Происшествия

Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Политика

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом

Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Представители "АльфаСтрахования" назвали марки автомобилей, владельцам которых в прошлом году чаще всего возмещали убытки по ОСАГО.
Обновлено в 09:01
Политика

Российская делегация завтра примет решение по дальнейшей работе в ПАСЕ

Завтра же и будет принято решение о дальнейшей работе делегации, - заявил ее руководитель Петр Толстой.
Обновлено в 09:00
Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Обновлено в 06:47
Авто

Внедорожники УАЗ взобрались на Эльбрус

В прошлый четверг, 20 июня, три внедорожника – УАЗ «Хантер» Экспедиционный, УАЗ «Патриот» Экспедиционный и стандартный УАЗ «Патриот» – добрались до станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) самой высокой горной вершины России и Европы.
Обновлено в 03:03
Общество

Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов

Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

В РЖД готовили в качестве первого российского проекта ВСМ Москва–Казань, однако в апреле стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил проект магистрали в Петербург.
Обновлено в 08:32
Театры

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Технологии

Появилось приложение для автоматического удаления лишних людей с фото

Интересное приложение для смартфонов, которое создала группа талантливых разработчиков, получило название Bye Bye Camera.
Обновлено в 08:59
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Обновлено в 02:58
Армия и оружие

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Политика

Россия заплатит взносы в ПАСЕ после восстановления своих полномочий

Позднее участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ.
Обновлено в 06:32
Общество

Минпромторг прокомментировал высокие траты чиновников в командировках

25 июня правозащитная организация Transparency International опубликовала расследование о тратах чиновников в командировках.
Обновлено в 08:48
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

Терехов не полетел с «Динамо» на сбор в Австрию, его отдадут в аренду

Полузащитник московского «Динамо» Антон Терехов не полетел с московской командой на сбор в Австрию.
Обновлено в 08:21
Экономика

Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Московский суд приговорил польского шпиона к 14 годам тюрьмы

Обновлено в 05:23
Финансы

Грузинский лари из-за конфликта с Россией установил антирекорд падения

Грузинские СМИ связывают падение лари с проблемами в туристическом секторе из-за введенного российским президентом запрета на авиаперевозки в страну.
Обновлено в 08:01
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
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