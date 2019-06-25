Финансы
Фондовые индексы США слабо снизились в пятницуФинмаркет вчера в 02:29
Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 21 июня уменьшился на 34,04 пункта (0,13%) и составил 26719,13 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 3,72 пункта (0,13%) - до 2950,46 пункта. Nasdaq Composite потерял 19,63 пункта (0,24%) и составил 8031,71 пункта.
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