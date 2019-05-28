Экономика
Фондовые индексы США растут вслед за акциями технологических компанийФинмаркет вчера в 10:22
Американские фондовые индексы начали торги во вторник повышением вслед за акциями технологических компаний, инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта между США и Китаем, сообщает MarketWatch. В понедельник американские биржи не работали в связи с праздничным днем.
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
СМИ: «Реал» заплатит «МЮ» 150 миллионов фунтов за Погба
Портал transfermarkt.de оценивает 26-летнего француза в 90 миллионов евро.
Обновлено в 01:20
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Саратовской области в школе ученик ударил девочку топором по голове
Обновлено вчера в 05:48
Космос
В NASA разработали новый метод поиска экзопланет
Ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создали новый метод поиска экзопланет с подходящим для жизни климатом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России
Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Финансы
Минфин назвал факторы, от которых зависит динамика ставок по ипотеке
Повышение и снижение ставок по ипотеке, прежде всего, определяется макроэкономической ситуацией и стоимостью привлечения банками средств.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
Методы США по дестабилизации РФ назвали в Минобороны
Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал, каким образом США попытаются дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:28
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Общество
Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить с YouTube трансляции протестов из сквера
Роскомнадзор направил изданию E1.ru требование удалить с YouTube две трансляции из екатеринбургского сквера, где проходили акции протеста против строительства храма.
Обновлено в 01:49
Политика
Матвиенко заявила, что Совфед не изменит законы из-за дела Арашукова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что рабочая группа верхней палаты парламента, которой было поручено проработать предложения об ужесточении процедуры проверки кандидатов в члены в связи с ситуацией с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, решила, что действующих законов достаточно для «отсеивания» людей, имеющих сомнительную репутацию.
Обновлено в 01:22
Политика
Макрон готов созвать встречу в «нормандском формате»
Президент Франции Эмманюэль Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Астрахани на пожаре погибли три человека
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Израильская авиация уничтожила сирийскую систему ПВО
Обновлено вчера в 01:01
Экономика
Владелец befree и Love Republic начал переговоры о покупке Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, ведет переговоры о покупке ретейлера Sela, рассказал источник РБК в инвестиционных кругах и подтвердил консультант на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Ученые нашли способ избавиться от жира на животе после 50 лет
Ученые, работающие на базе Американского гериатрического общества, нашли способ избавиться от жира на животе у людей старше 50 лет.
Обновлено в 01:40
Технологии
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено вчера в 10:23
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» поставщиков «грязной» нефти
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Политика
В Казахстане сегодня встречаются лидеры стран ЕАЭС
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37